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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:31,Son Güncelleme:/

Manchester United'dan alkışlanacak corona virüsü kararı!

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Manchester United'dan alkışlanacak corona virüsü kararı!
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 İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü ve diğer geçici çalışanlarının maaşlarını ödeyecek.

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının kulübün geçici işçilerinin bu dönemde yaşadığı finansal belirsizliği azaltmak olduğu belirtildi.

Premier Lig'de maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 3 binden fazla geçici çalışanı olan Manchester United, bu dönemde yaklaşık 1 milyon pound ödeme yapacak.

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