Manchester United'dan Adana'ya uzanan kariyeri hamburger yakmış! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Spor Arena Dış Haber - Porto, Manchester United ve Fiorentina gibi üst düzey takımların formasını giyen ve 2018/19 sezonunda Adana Demirspor formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Anderson'la ilgili eski takım arkadaşları hiç bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı.

2007'de Porto'dan Manchester United'a transfer olan ve 7 sezon İngiliz ekibinin formasını giyen Anderson, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştirememiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı.

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Rafael ile ikiz kardeşi Fabio yazdıkları otobiyografide, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor U16 Takımı'nda yardımcı antrenör olarak hocalık kariyerine başlayan Anderson'un beklenen patlamayı yapamamasının nedenini hamburgere olan düşkünlüğüne bağladılar.

"POTANSİYELİNİ SAHAYA YANSITSAYDI..."

"Ne zaman otoyoldan geçsek ve bir restoran görse, Anderson 'hamburger, hamburger' diye bağırırdı" diyen Rafael ve Fabio kardeşler, "Anderson deli doluydu ancak onu seviyorduk. Ona bir futbol topu verin ve özgürce oynamasını sağlayın. Bazen potansiyelini sahaya yansıtsaydı, ligdeki tüm oyunculardan daha iyi olduğunu gösterirdi" şeklinde konuştular.

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİRDİ ANCAK CİDDİYE ALMADI"

Brezilyalı oyuncunun kariyerinin zorluklarla geçtiğini söyleyen Rafael ve Fabio kardeşler, "Birçok kez yara aldı ve sonrasında sağlıksız beslenmeyle ilgili sorunları başladı. En formda olduğu dönemin en çok maç oynadığı dönem olması tesadüf değildi çünkü maç yoğunluğundan yemek yiyemiyordu. Eğer profesyonel bir futbolcu olsaydı, dünyanın en iyisi olabilirdi. bunları ciddi olarak söylüyorum. O, bunları ciddiye aldı mı bilmiyorum. Hayatı kolay ve rahat bir şekilde yaşamayı seviyordu" ifadelerini kullandılar.

ADINI PORTO'DA DUYURDU

Futbola Brezilya ekibi Gremio'da başlayan Anderson, 2005 yılında Porto'ya transfer oldu. Portekiz ekibinde 2 sezonda üstün bir performans sergileyerek Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çeken Brezilyalı yıldız, 31 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.

İngiliz ekibinde 7 sezonda sadece 118 maçta forma giyebilen ve beklenen patlamayı yapamayan Anderson, 2014 yılında önce Fiorentina'ya kiralandı, ardından 2015 yılında ülkesine dönerek Internacional ve Coritiba formalarını giydi.

Anderson 2019/20 sezonunda Adana Demirspor'a transfer oldu ve 1 yıl forma giydikten sonra futbolu bıraktı. Antrenörlük kariyerine Adana ekibinde başlayan Brezilyalı, U16 Takımı'nın antrenörü oldu.