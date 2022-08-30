Manchester United'dan 100 milyon euroluk transfer! Antony resmileşti...

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İngiltere Premier Lig'de teknik direktör Erik ten Hag önderliğinde kadrosunu yenilemeye çalışan Manchester United, Hollandalı teknik adamın Ajax'tan eski öğrencisi Antony için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Manchester United ve Ajax'tan bonservis bedeliyle ilgili açıklama gelmezken İngiliz basını Manchester United'ın Ajax'ta Antony için 95+5 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Antony kimdir?

Futbola ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo takımında başlayan Antony 2020 yazında 15 milyon euro karşılığında Ajax'a transfer oldu. Hollanda ekibinde kendisini dünyaya tanıtan 2000 doğumlu sağ kanat oyuncusu kariyerinde dev bir adım atarak Manchester United'a imza attı.

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Antony, Ajax'ta çıktığı 82 maçta 24 gol atıp 22 asist yaptı. Hollanda ekibiyle iki kez lig şampiyonluğu, 1 kez de Hollanda Kupası kazanan Antony, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da ülkesi Brezilya ile altın madalya kazandı.