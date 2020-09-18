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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Manchester United'da yılın futbolcusu Bruno Fernandes!

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da Bruno Fernandes, takımda yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester ekibine şubat ayında katılan 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu seçildiği duyuruldu.

Fernandes'in yanı sıra Fransız futbolcu Anthony Martial ikinci, İngiliz oyuncu Marcus Rashford üçüncü sırada yer aldı.

Manchester Unitedda yılın futbolcusu Bruno Fernandes

Manchester United'da 22 karşılaşmada görev alan Fernandes, 12 kez ağları sarstı.

 

Manchester Unitedda yılın futbolcusu Bruno Fernandes

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