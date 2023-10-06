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Manchester United'da tribün şaşkınlığı!

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester United#Galatasaray
Manchester Unitedda tribün şaşkınlığı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 07:00

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Old Trafford'da taraftar şaşkınlığı yaşandı.

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Manchester United’da bir yandan Galatasaray mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken bir yandan da kendi sahalarında oynadıkları maçta Türk taraftarların bu kadar fazla olmasının şaşkınlığı yaşanıyor.

Kulüp yönetimi, bu kadar çok biletin deplasman taraftarlarının eline nasıl geçtiğini araştırıyor. BBC’nin haberine göre; Old Trafford’da oynanan maçta çok sayıda Galatasaray taraftarının bulunmasının sebebi olarak sezonluk bilet sahiplerinin biletlerini Türk futbolseverlere satması gösteriliyor. Manchester United, Devler Ligi maçı için sarı kırmızılı taraftarlara 2 binin altında bilet ayırmıştı.

Ancak karşılaşma sırasında tribünlerde bu sayının çok üstünde Galatasaraylı olduğu ortaya çıkmıştı. Kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre misafir seyircilerin stada girme riskini azaltmak için Türk adresli taraftarlara bilet satılmasının yasaklanması da dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alınmıştı.

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester United#Galatasaray

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