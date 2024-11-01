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Manchester United'da Ruben Amorim dönemi!

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#Manchester United#Amorim#Sporting
Manchester Unitedda Ruben Amorim dönemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

39 yaşındaki Amorim ile 2.5 yıllık kontrat imzalayan Kırmızı Şeytanlar, 11 Kasım’da göreve başlayacak yeni hocası için Sporting’e 11 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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Erik Ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United takımın başına Sporting Lizbon’u çalıştıran Ruben Amorim’in getirildiğini resmen açıkladı. 11 Kasım’da takıma katılacak olan 39 yaşındaki Portekizli teknik adam, 2027 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak. Amorim’in kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Manchester Unitedda Ruben Amorim dönemi

MAAŞI 8 MiLYON EURO

· Manchester United, Amorim’in Sporting ile anlaşması devam ettiği için Portekiz temsilcisine 11 milyon Euro ödeyecek. Erik Ten Hag’a da sözleşmesini feshetmek için 17 milyon Euro ödeyen ManU’nun Amorim’e de yıllık 8 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

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Bu arada genç teknik adam görevine başlayana kadar Ruud van Nistelrooy takımın başında kalmaya devam edecek. 2020 yılında göreve geldiği Sporting Lizbon’da 228 maça çıkan genç teknik adam, 162 galibiyet alırken 33’er maçta yenilgi ve beraberlik yaşadı.

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#Manchester United#Amorim#Sporting

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