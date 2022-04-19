Manchester United'da Ronaldo için Liverpool maçı kararı! Bebeğini kaybetmesinin ardından...

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Dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek olanını kaybettiklerini duyuran Cristiano Ronaldo'ya kulübü Manchester United'dan büyük destek geldi.

İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ronaldo'nun her koşulda yanında olduklarını söylerken, Portekizli futbolcunun Liverpool ile oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.

United'ın açıklamasında, "Aile, her şeyden önemlidir ve Cristiano bu zor zamanlarda sevdiklerinin yanında olacak. Bu sebeple Salı akşamı oynanacak Liverpool maçında kendisi yer almayacak." ifadelerine yer verildi.

"BEBEĞİMİZ, SENİ DAİMA SEVECEĞİZ"

Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez çifti dün sosyal medyadan erkek bebeklerini kaybettiklerini duyurdu ve yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

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Ünlü çift, "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz." mesajını paylaştı.

Cristiano Ronaldo'nun biri Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. İkizlerin doğmasıyla birlikte yıldız futbolcu 6 çocuk sahibi olacaktı...