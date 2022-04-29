Manchester United'da Ralf Rangnick dönemi sona eriyor! Yeni takımı...

Haberin Devamı

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından hem danışman hem de geçici teknik direktöre olarak göreve başlayan Ralf Rangnick, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Rangnick'in Avusturya Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi. Rangnick'in United'daki danışmanlık görevi ise devam edecek.

63 yaşındaki futbol adamının Avusturya ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılması halinde sözleşmesinin otomatik olarak 2 yıl uzayacağı ifade edildi.

"UNITED'I YENİDEN BİR GÜÇ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rangnick, "Sezon sonunda Avusturya Milli Takımı'nın başına geçeceğim ancak Manchester United'daki danışmanlık görevim sürecek. United'ın yeniden gerçek bir güç haline gelmesine yardım etmede üzerime düşeni yapmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Haberin Devamı

"AVUSTURYA'DAN BEKLENTİM BÜYÜK"

Yeni göreviyle ilgili de konuşan 63 yaşındaki teknik adam, "Avusturya'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenmek benim için bir onur. Almanya'da başarıya aç genç bir takımla Avrupa Şampiyonasına katılma ihtimali beni büyük bir beklentiye sokuyor." diye konuştu.

Avusturya Milli Takımı, Ralf Rangnick'in kariyerindeki ilk milli takım görevi olacak.