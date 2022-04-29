Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Manchester United'da Ralf Rangnick dönemi sona eriyor! Yeni takımı...

#Ralf Rangnick#Manchester United#Avusturya Milli Takımı
Manchester Unitedda Ralf Rangnick dönemi sona eriyor Yeni takımı...

Manchester United'ın geçici teknik direktörü olan Ralf Rangnick, sezon sonunda görevinden ayrılıyor. 63 yaşındaki Alman çalıştırıcının yeni adresi de belli oldu.

Haberin Devamı

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından hem danışman hem de geçici teknik direktöre olarak göreve başlayan Ralf Rangnick, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Rangnick'in Avusturya Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi. Rangnick'in United'daki danışmanlık görevi ise devam edecek.

63 yaşındaki futbol adamının Avusturya ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılması halinde sözleşmesinin otomatik olarak 2 yıl uzayacağı ifade edildi.

"UNITED'I YENİDEN BİR GÜÇ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rangnick, "Sezon sonunda Avusturya Milli Takımı'nın başına geçeceğim ancak Manchester United'daki danışmanlık görevim sürecek. United'ın yeniden gerçek bir güç haline gelmesine yardım etmede üzerime düşeni yapmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Futbol tarihini değiştiren kadın Liverpool menajeri Jürgen Kloppun eşi Ulla, 9 sene önce yaptığını yine yaptıFutbol tarihini değiştiren kadın! Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un eşi Ulla, 9 sene önce yaptığını yine yaptıHaberi görüntüle

"AVUSTURYA'DAN BEKLENTİM BÜYÜK"

Yeni göreviyle ilgili de konuşan 63 yaşındaki teknik adam, "Avusturya'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenmek benim için bir onur. Almanya'da başarıya aç genç bir takımla Avrupa Şampiyonasına katılma ihtimali beni büyük bir beklentiye sokuyor." diye konuştu.

Avusturya Milli Takımı, Ralf Rangnick'in kariyerindeki ilk milli takım görevi olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ralf Rangnick#Manchester United#Avusturya Milli Takımı

BAKMADAN GEÇME!

Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı
Son dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi iptal oldu İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

#Galatasaray
Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay

BAKMADAN GEÇME!

Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı
Son dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi iptal oldu İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

#Galatasaray
Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay