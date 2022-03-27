Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Manchester United'da Pogba'dan PSG sözleri! 'Birlikte oynamak çok güzel'

#Paul Pogba#Manchester United#PSG
Manchester Unitedda Pogbadan PSG sözleri Birlikte oynamak çok güzel

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, Paris Saint-Germain iddialarını yalanlamazken, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Manchester United'ın Fransız orta sahası Paul Pogba, kulübün istenilen başarıları elde edememesinden oldukça rahatsız olduğunu ifade etti.

Sezon sonu sözleşmesi bitmesine karşın İngiliz ekibiyle yeni sözleşme için kapıları kapatmayan Fransız orta saha, PSG'ye transferiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Telefoot'a konuşan Pogba, PSG iddialarıyla ilgili olarak "Milli takımda ve kulüpte takım arkadaşlarınızla birlikte oynamak her zaman güzel" diyerek transfer için çarpıcı bir mesaj verdi.

"HİÇBİR ŞEYE KARAR VERMEDİM"

Geleceğine dair karar vermediğini belirten 29 yaşındaki orta saha, "Henüz hiçbir şeye karar vermedim. Yarın da kararım netleşebilir, yaz aylarında da ancak şu an amacım, sezonu en iyi şekilde bitirmek. Dünya Kupası'nda oynamak ve art arda 2. kez kazanmak istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

"ARTIK KAZANMAK İSTİYORUM"

Manchester United'da kupa kazanamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Pogba, "Teknik heyet değişikliğinin ve çok sakatlığın olduğu bir sezonu değerlendirmek zor. Artık şampiyonluklar kazanmak için bir meydan okuma istiyorum ancak bu sezon böyle bir yarışın içerisinde olamayacağım ve Manchester United üst üste 2. kez hiçbir şey kazanamamış olacak. Bu çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinde bir ihanet skandalı daha Bu kez korumasıyla...Son Dakika: Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinde bir ihanet skandalı daha! Bu kez korumasıyla...Haberi görüntüle

Yıldız oyuncu, 2021-22 sezonunda United formasıyla çıktığı 23 maçta yalnızca bir gol ve dokuz asist kaydetmeyi başardı ve sakatlığı nedeniyle 14 maç kaçırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paul Pogba#Manchester United#PSG

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker