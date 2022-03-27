Manchester United'da Pogba'dan PSG sözleri! 'Birlikte oynamak çok güzel'

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Manchester United'ın Fransız orta sahası Paul Pogba, kulübün istenilen başarıları elde edememesinden oldukça rahatsız olduğunu ifade etti.

Sezon sonu sözleşmesi bitmesine karşın İngiliz ekibiyle yeni sözleşme için kapıları kapatmayan Fransız orta saha, PSG'ye transferiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Telefoot'a konuşan Pogba, PSG iddialarıyla ilgili olarak "Milli takımda ve kulüpte takım arkadaşlarınızla birlikte oynamak her zaman güzel" diyerek transfer için çarpıcı bir mesaj verdi.

"HİÇBİR ŞEYE KARAR VERMEDİM"

Geleceğine dair karar vermediğini belirten 29 yaşındaki orta saha, "Henüz hiçbir şeye karar vermedim. Yarın da kararım netleşebilir, yaz aylarında da ancak şu an amacım, sezonu en iyi şekilde bitirmek. Dünya Kupası'nda oynamak ve art arda 2. kez kazanmak istiyorum" dedi.

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"ARTIK KAZANMAK İSTİYORUM"

Manchester United'da kupa kazanamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Pogba, "Teknik heyet değişikliğinin ve çok sakatlığın olduğu bir sezonu değerlendirmek zor. Artık şampiyonluklar kazanmak için bir meydan okuma istiyorum ancak bu sezon böyle bir yarışın içerisinde olamayacağım ve Manchester United üst üste 2. kez hiçbir şey kazanamamış olacak. Bu çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, 2021-22 sezonunda United formasıyla çıktığı 23 maçta yalnızca bir gol ve dokuz asist kaydetmeyi başardı ve sakatlığı nedeniyle 14 maç kaçırdı.