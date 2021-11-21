Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer kararı verildi! Watford hezimeti sonrası...

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona eriyor.

Liverpool'a sahasında 5-0 yenildikten sonra koltuğu iyice sallanan Solskajer'le bir süre daha yola devam eden Kırmızı Şeytanlar'da yönetim, Watford yenilgisi sonrası acil bir şekilde topladı ve Norveçli çalıştırıcının geleceğini görüştü.

Premier Lig'de oynadığı son 7 maçta 5 yenilgi alan United yönetimi, Solskjaer'in görevine son verme kararı aldı.

İngiliz basınının aktardığı haberde, Kırmızı Şeytanlar yönetiminin kararı Solskjaer'e bildirdiği ve resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Watford maçından sonra açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, ""Kulüp eğer bir karar almak veya bir şey yapmayı planlıyorsa bu basınla değil, yönetimle benim aramdaki bir konuşma sonrasında olacak. Sonuçlar iyi değil. Biliyoruz. Kötü durumdayız, bunu da biliyoruz. Bunlar da futbolun bir parçası maalesef." ifadelerini kullanmıştı.