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Manchester United'da Liverpool hezimeti sonrası Solskjaer kararı!

#Manchester United#Liverpool#Ole Gunnar Solskjaer
Manchester Unitedda Liverpool hezimeti sonrası Solskjaer kararı

Premier Lig'de ezeli rakibi Liverpool'a evinde 5-0 mağlup olan Manchester United'da koltuğu sallantıda olan menajer Ole Gunnar Solskjaer için karar verildi.

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Liverpool'a Old Trafford'da 5-0 mağlup olan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer için ilk karar çıktı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre ani bir karar vermek istemeyen Manchester United yönetimi, Norveçli teknik adam ile yola devam etme kararı aldı.

Ole Gunnar Solskjaer, bugün takımın başında idmana çıktı.

'CONTE OLUMLU BAKIYOR'

Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve gelebilecek teknik adamlar arasında üst sırada yer alan Antnio Conte'nin Manchester United'a sıcak baktığı belirtiliyordu. Son çıkan haber sonrası Conte'nin bu görev için bir süre daha beklemesi gerekecek.

ZORLU FİKSTÜR

Liverpool'a 5-0 mağlup olan Manchester United'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

30 Ekim - Tottenham (deplasman)
2 Kasım - Atalanta (deplasman)
6 Ekim - Manchester City (içeride)

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#Manchester United#Liverpool#Ole Gunnar Solskjaer

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