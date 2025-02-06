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Manchester United'da Lisandro Martinez depremi! Sezonu kapattı

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#Premier Lig#Manchester United#Lisandro Martinez
Manchester Unitedda Lisandro Martinez depremi Sezonu kapattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:07

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'da Arjantinli stoper Lisandro Martinez'in Crystal Palace ile oynanan maçta çapraz bağlarında yırtık oluştuğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez'in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig'de geçen hafta Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlanan Martinez'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

İngiliz basınına göre sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.

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#Premier Lig#Manchester United#Lisandro Martinez

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