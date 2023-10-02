Manchester United'da Erik Ten Hag'dan Altay Bayındır açıklaması!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Hag, Altay Bayındır'ın form durumuna ve forma giyme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında verdiği demeçte Altay Bayındır'ı transfer ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, 25 yaşındaki file bekçisinin antrenmanlarda kalitesini ispat ettiğini ifade etti.

Ten Hag ayrıca Altay Bayındır'ın hem Manchester United kültürüne hem de İngiliz futboluna uygun bir kaleci olduğunu savundu.

ERIK TEN HAG'IN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Altay'ı çok yoğun takip ettik, hem İngiliz futboluna hem de Manchester United'a uyum sağlayacak yeteneklere sahip olduğunu düşünüyoruz. Onu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Altay’ın çok iyi bir kaleci olduğunu biliyorum. Ne kadar iyi olduğunu idmanlarda gördüm. Kendini ispat etti. Zamanı geldiğinde gerekli şansı kendisine vereceğiz.

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ANTONY GALATASARAY KADROSUNDA OLACAK

Bir süredir takımdan ayrı olan ve geçtiğimiz günlerde takıma dönen Antony ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erik ten Hag, Brezilyalı oyuncunun kadroda olabileceğini söyledi. "Ten Hag açıklamasında, "Antony ile ilgili durumu değerlendireceğiz. Dün takımla ilk kez çalıştı. Bugün son bir antrenmanımız var. Sonrasında kararı vereceğiz." dedi.

ICARDI, ZAHA, TETE, ZIYECH VE ANGELINO SÖZLERİ

Erik ten Hag ayrıca Galatasaray'ın tehlikeli oyuncuları olduğunu belirterek, "Icardi, Zaha çok tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Ayrıca Angelino, Tete ve Ziyech gibi tehlikeli oyuncuları var. Takım olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.