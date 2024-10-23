Manchester United'da Erik ten Hag: Mourinho, Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracaktır

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3’üncü hafta karşılaşmasında İngiliz ekibi Manchester United deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve futbolculardan Christian Eriksen açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ifade eden Erik ten Hag, İngiliz ekibinin son Avrupa şampiyonluğunu Jose Mourinho’nun kazanmasıyla ilgili, “Son Avrupa kupasını Jose Mourinho kazandırmıştı. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz, önümüzde büyük bir fırsat var. Bunun için de maçları kazanmamız gerekiyor. 2 maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ve yarın kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘MOURINHO, FENERBAHÇE'Yİ HEDEFE ULAŞTIRACAKTIR’

Son dönemde kendisinin de Jose Mourinho’nun da çok eleştiri aldığı sorusuna 54 yaşındaki teknik adam, "Biz de Mourinho da pek çok kupa kazandık. Futbolda kendinizi her zaman ispatlamanız gerekiyor. Her zaman da kazanmak zorundasınız. Günün sonunda, yıl sonunda nereye geldiğiniz önemli. Ben eminim ki Mourinho Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracaktır. Biz de aynı doğrultuda ilerliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

‘BİZ KARŞIMIZDAKİ TAKIMI NE ÇOK BÜYÜK NE DE ÇOK KÜÇÜK GÖRÜYORUZ’

Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunu ve güçlü oyunculara sahip olduğunu dile getiren Erik ten Hag, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Daha önce Manchester United'ta Fred ve Sofyan Amrabat'la, Dusan Tadic'le de Ajax'ta beraber kupalar kazandık. Biz karşımızdaki takımı ne çok büyük ne de çok küçük görüyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak ve bu doğrultuda sonuçlar almak istiyoruz” sözlerini kullandı.

‘OYUNCULAR ÇOK MAÇ OYNAMAYI DA SEVERLER’

Eksik bir kadro ile buraya geldikleri sorusuna ise Hag, "Kolay değil ama biz bir takım olarak bununla başa çıkacağız. Önümüzde çok maç var. Oyuncular çok maç oynamayı da severler. İyi bir adım attık, bu yönde devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncularla mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

CHRISTIAN ERIKSEN: ÖNEMLİ OLAN OYNAYABİLDİĞİM KADAR ÇOK OYNAMAM

Olabildiğince çok süre almak istediğini belirten Christian Eriksen, "Önemli olan benim oynayabildiğim kadar çok oynamam ve bu da hocanın kararı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Danimarkalı orta saha, önceki dönemlerde Danimarka Milli Takımı formasıyla ve geçtiğimiz yıl Manchester United ile Galatasaray’a karşı Türkiye’deki atmosferi yaşadığını belirtti. 32 yaşındaki oyuncu, bu atmosferin kendisini çok etkilemediğini de ifade etti.