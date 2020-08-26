Manchester United'da Dean Henderson'dan 5 yıllık imza

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kaleci ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.



Manchester United altyapısında yetişen ve geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Sheffield United'daki üstün performasıyla öne çıkan Henderson, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.



Dean Henderson, geçen sezon Sheffield United formasıyla çıktığı 36 Premier Lig maçında kalesinde 33 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapattı.

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