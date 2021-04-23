Manchester United'da Cristiano Ronaldo sesleri! Transferi için indirim...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo için flaş bir iiddia ortaya atıldı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, eski kulübü Manchester United'a dönmek istiyor.

Haberde; Juventus'ta yılda 31 milyon euro kazanan Portekizli yıldızın, Manchester United'da 20 milyon euroluk maaşı kabul edebileceği belirtildi.

Premier Lig ekibinin, indirime karşın bu maaşı gözden çıkarma konusunda kararsız olduğu da ileri sürüldü.

Juventus ile 2022'de sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon 32 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

RONALDO'NUN TAKIMDA ETKİSİ YOK

Juventus'un eski oyuncularından Walter Zenga geçtiğimiz günlerde Radio 1'de yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun takım üzerinde eski etkisinin olmadığını ve bu durumdan dolayı bir hayli kızgın olduğunu iddia ederek tartışmalara yeni bir boyut kazandırmıştı.

Serie A'da lider Inter'in 12 puan gerisinde olan, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus, eğer İtalya Kupası finalinde Atalanta'ya kaybederse, sezonu kupasız tamamlamış olacak.