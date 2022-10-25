Manchester United'da Cristiano Ronaldo için yeni karar!

Haberin Devamı

Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kalan, Erik ten Hag'ın açıklamasına göre son dakikalarda oyuna girmeyi reddeden ve maç bitmeden sahatı terk eden Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı.

ERIK TEN HAG: KABUL EDİLEMEZ

Kadro dışı kararının açıklanmasının ardından konuşan Erik ten Hag; "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur." demişti.

Haberin Devamı

CRISTIANO RONALDO'DAN AÇIKLAMA

Manchester United'ın kararı hakkında açıklama yapan Cristiano Ronaldo, "Kariyerim boyunca yaptığım gibi; takım arkadaşlarıma ve hocalarıma saygı göstererek oynadım. Bu değişmedi. Ben değişmedim. Son 20 yıldır aynı insan ve aynı profesyonelim. Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Şimdi ben de, temsil ettiğim tüm takımlarda gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Ne yazık ki bu her zaman mümkün olmuyor ve o anın sıcaklığıyla en iyi örneği gösteremiyoruz. Şu anda Carrington'da çok çalışmaya devam etmem, takım arkadaşlarıma destek olmam ve her türlü maça hazır olmam gerektiğini hissediyorum. Baskıya boyun eğmek, bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Burası Manchester United ve biz, birlik olmalıyız. Yakında, yeniden birlikte olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

720 BİN POUND PARA CEZASI

Talk Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United yönetimi Cristiano Ronaldo'ya para cezası verme kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcuya Kırmızı Şeytanlar'ın 720 bin pound para cezası vereceği belirtildi.

Haberin Devamı

GENÇ TAKIMLA ÇALIŞTI

Chelsea maçında kadroda olmayan Cristiano Ronaldo, bu süre zarfında tesislerde tek başına çalıştı. Portekizli yıldız bazı antrenmanlarda genç takımın çalışmalarına dahil oldu.

AFFEDİLDİ VE TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Cristiano Ronaldo için bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Portekizli yıldız affedildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff ile karşılaşacak olan Manchester United'da affedilen Ronaldo takımla birlikte çalışmaya katıldı.