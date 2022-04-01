Manchester United'da Bruno Fernandes'e yeni sözleşme!

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli 10 numarası Bruno Fernandes ile 2026 yılına kadar geçerli olan ve 1 yıl da opsiyonu bulunan yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manchester United'a Ocak 2020'de Sporting'den 63 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bruno Fernandes'in hali hazırdaki sözleşmesi 2025 yılında bitiyordu. İngiliz dev, Portekizli yıldızın maaşına iyileştirme yaparak yeni sözleşmeye imza atmasını sağladı.

27 yaşındaki Bruno Fernandes bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 9 gol atıp 14 asist yaptı.