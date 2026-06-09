Manchester United'da Altay Bayındır kararı verildi!

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2026 Dünya Kupası için A Milli Takım kadrosunda dahil edilen Altay Bayındır'ın kulüp kariyeri de şekillenmeye başlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Altay Bayındır yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılacak.

28 yaşındaki milli file bekçisinin düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olması bekleniyor.

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MANCHESTER UNITED "2. KALECİ" ARIYOR

Senne Lammens'in 1. kaleci olduğu İngiliz devinde Tom Heaton da 3. kaleci olarak takımda kalacak. Manchester United, Altay Bayındır'ın yerini alacak bir 2. kaleci transferi için arayışlarını sürdürüyor.

SÜPER LİG KULÜPLERİYLE ANILIYOR

Altay Bayındır'ın ismi transferde başta Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere Süper Lig kulüpleriyle anılıyor.

PERFORMANSI

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2023 yazında Fenerbahçe'den 5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Altay Bayındır, 'Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği 3 sezonda yalnızca 17 maça çıkarken kalesinde 31 gol gördü.