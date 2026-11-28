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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Brentford, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip, mücadeleden 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 32. dakikalarda Callum Wilson, 82. dakikada Kristoffer Ajer ve 90+1. dakikada Kevin Schade kaydetti.

10 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ

Bu sonuçla galibiyet hasreti 10 maça yükselen Manchester United, 8 puanla 19. sırada kaldı. Brentford ise puanını 20'ye çıkararak 5. basamağa yükseldi.

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PREMIER LİG TARİHİNE GEÇEN İSTATİSTİK

Manchester United, Brentford karşısında aldığı mağlubiyetle Premier Lig tarihine geçen olumsuz bir rekora imza attı. İngiliz ekibi, lig tarihinde üst üste altı yarıda 2 ve üzeri gol yiyen ilk takım oldu.

KORKUTAN TABLO

Manchester United'ın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı.

Kırmızı Şeytanlar, son 14 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabilirken son 18 karşılaşmada kalesinde 40 gol gördü.

İngiliz ekibi ayrıca beş büyük ligde tüm kulvarlarda en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.