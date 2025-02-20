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Manchester United'a Altay Bayındır müjdesi

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#Manchester United#Altay Bayındır#Premier Lig
Manchester Uniteda Altay Bayındır müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 10:29

Manchester United'da bir süredir sakatlık problemi yaşayan milli kaleci Altay Bayındır, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

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Bir süredir sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan milli file bekçisi Altay Bayındır'dan Manchester United'a müjdeli haber geldi.

27 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 20 gündür süren sakatlığının ardından çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son olarak 30 Ocak'ta Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş'e karşı forma giyen Altay Bayındır, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 6 maçın 2'sinde kalesini gole kapattı ve toplamda 8 gol yedi.

Alman futbol platformu Transfermarkt'ın piyasa değerini 10 milyon Euro olarak tahmin ettiği başarılı eldivenin İngiliz ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

 
 
 
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#Manchester United#Altay Bayındır#Premier Lig

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