MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester United'a 235 milyon sterline yeni forma sponsoru
GeriFutbol Manchester United'a 235 milyon sterline yeni forma sponsoru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 19:52 | Son Güncelleme:

Manchester United'a 235 milyon sterline yeni forma sponsoru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni forma sponsoru, Almanya merkezli yazılım şirketi TeamViewer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TeamViewer ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.İngiliz basını, Manchester United'ın anlaşmadan 235 milyon sterlin gelir elde edeceğini yazdı.

Kırmızı-siyahlı takım, 2014-2015 sezonundan bu yana formasında ABD'li otomobil şirketi Chevrolet'nin logosunu taşıyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi