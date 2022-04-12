Manchester United yeni hocasını buldu! 4 yıllık anlaşma...

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Premier Lig devi Manchester United, yeni sezonun teknik direktörü için yaptığı çalışmaları sonlandırdı ve Ajax'ın Hollandalı teknik adamı Erik ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı.

The Athletic'te yer alan habere göre; United'in Ten Hag ile prensipte anlaşmaya vardığı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. United ile Ten Hag arasındaki anlaşmanın şu an için sözlü mutabakat şeklinde olduğu vurgulandı.

Manchester United'ın, Ajax ile anlaşmaya varması gerektiği hatırlatılırken, Hollanda ekibinin 17 Nisan'da PSV ile oynayacağı kupa finali öncesinde resmi bir duyurunun yapılmayacağı belirtildi.

52 yaşındaki Hollandalı teknik adam, 2017 yılından bu yana Ajax'la 2 Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.