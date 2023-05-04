Manchester United, Wout Weghorst hakkında karar veremedi!

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2022/2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’a imza atan Wout Weghorst hakkındaki spekülasyonlar devam ediyor.

Avrupa basında yer alan haberlerin birçoğunda Weghorst’un sene sonunda Manchester United’dan ayrılacağı öngörülüyor. Fakat ünlü İngiliz gazetesi The Telegraph’ın Hollandalı futbolcu hakkında başka bir iddia ortaya attı.

MANCHESTER UNITED WEGHORST HAKKINDA KARARINI VERMEDİ

Gazetenin haberine göre Manchester United, Wout Weghorst’un geleceği hakkında henüz bir karara varmadı. Kırmızı Şeytanlar lakaplı kulübün golcü oyuncuyla henüz uzun vadeli bir sözleşme konusunda görüşmediği belirtildi.

Wout Weghorst’un bonservisini elinde bulunduran kulüp ise gelecek sezon Premier Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Burnley. Bordolar lakaplı kulüp ile Hollandalı oyuncunun arasındaki sözleşmenin iki sezon daha süresi var. Fakat İngiliz ekibinin Weghorst’u satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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WEGHORST MANCHESTER UNITED’DA YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ

Wout Weghorst, Manchester United’a transfer olduğu tarih olan 30 Ocak 2023’ten sonra 19 maç art arda Kırmızı Şeytanlar’ın ilk 11’inde yer aldı. 30 yaşındaki golcünün 19 maç art arda ilk 11’de başlamasının sebebi ise takımın asıl dokuz numarası olan Anthony Martial’in sakatlığıydı.

Fakat Anthony Martial’in iyileşmesiyle birlikte Weghorst, takımın teknik direktörü Erik Ten Hag tarafından yedek kulübesine çekildi. 30 yaşındaki santrfor, 6 maçta sonradan oyuna girse de Manchester ekibinin oynadığı son karşılaşma olan Aston Villa maçında forma şansı bulamadı.

WEGHORST MANCHESTER UNITED FORMASIYLA SADECE 2 GOL ATTI

Bu sezon Manchester United forması ile 25 maça çıkan Weghorst, 2 gol attı. Bu 2 golün yanına 3 tane de asist ekleyen Hollandalı oyuncu, performansı sebebiyle Manchester United taraftarlarından tepki alıyor. 30 yaşındaki futbolcu ayrıca Premier Lig’de henüz gol sevinci yaşayamadı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Manchester United’ın gelecek sezon Harry Kane, Victor Osimhen veya Kolo Muani gibi net bir dokuz numarayı transfer etmesi bekleniyor.

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Sezon başında Beşiktaş forması giyen Weghorst, siyah beyazlı ekip adına çıktığı 18 maçta 9 gol, 4 asist ile oynadı.

WEGHORST HAKKINDA BEŞİKTAŞ İDDİASI DA VAR

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda Manchester United’dan ayrılması beklenen Wout Weghorst için yeniden kiralama hamlesi yapacak. Hollandalı futbolcunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi fakat oyuncunun bonservisin elinde bulunduran kulüp olan Burnley’in Weghorst’u yeniden kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği aktarıldı.