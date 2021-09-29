Manchester United Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İstatistikler ve yayın bilgileri

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Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir maçı gole sahne olmayan eşleşmeler arasında en fazla karşılaşma Manchester United ile Villarreal arasında oynandı. Manchester United Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına rakip olduğu son yedi maçı kazanamayan Manchester United, son galibiyetini Ekim 2013'te Real Sociedad karşısında aldı. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz takımını 10+ maçta çalıştıran menajerler arasında %50'den yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip tek isim Manchester United'ın başındaki Ole Gunnar Solskjaer. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Avrupa kupalarında oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen Villarreal, bu turnuvalarda devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Avrupa kupalarında daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamayı başaran tek ekip ise, Eylül 2006-Kasım 2019 arasındaki 20 maçlık süreçte mağlubiyet almayan Espanyol. Bu sezon çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys'a 2-1 mağlup olan Manchester United, Avrupa kupaları tarihinde hiçbir sezonun ilk iki karşılaşmasını kaybetmedi.

Cristiano Ronaldo bu maçta görev alması halinde Nisan 2009'dan bu yana ilk kez Manchester United formasıyla iç sahada Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar adına oynadığı son 15 iç saha karşılaşmasında 12 golde pay sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk üç maçın ikisinde gol atan Arnaut Danjuma, bu turnuvadaki ilk dört karşılaşmasının üçünde gol sevinci yaşayan ilk Hollandalı oyuncu olmak istiyor. Cristiano Ronaldo bu karşılaşmada görev yapması halinde Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu olacak. Portekizli oyuncu bu turnuvada filelerini havalandıramadığı takımlar arasında hiçbir rakibiyle Villlarreal'den daha fazla karşılaşmadı.

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Atalanta filelerini havalandıran Villarreal orta sahası Manu Trigueros, bu turnuvadaki ilk iki karşılaşmasında da gol atan üçüncü İspanyol oyuncu olmak istiyor.

MANCHESTER UNİTED VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Manchester United Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.