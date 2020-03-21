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Haber Giriş: 21.03.2020 - 15:30,Son Güncelleme:/

Manchester United ve Manchester City, corona virüs için birlik oldu

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Manchester United ve Manchester City, corona virüs için birlik oldu
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İngiltere Premier Lig'de ezeli rakipler Manchester United ve Manchester City, corona virüsüne karşı ortak hareket etmeye karar verdi.

Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de Manchester şehrinin iki ekibi Manchester United ve Manchester City, corona virüs için buluştu.

İki ezeli ekip, yaptıkları açıklamada corona virüse karşı ortak hareket edeceklerini ve maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

''City United'' adı altında toplanan iki takım, yardıma muhtaç insanlara yemek yardımı yapacaklarını da belirtti.

Manchester United ve Manchester City, corona virüs için birlik oldu

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