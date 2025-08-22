Manchester United transferi bitirdi, Manchester City ayrılığı bekliyor! Ederson ve Galatasaray...

Haberin Devamı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken kaleci konusu taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan Antwerp'in kalecisi Senne Lammens'in yeni durağı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester ile Antwerp, yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ile görüşmeler sürdürüyor.

Haberde; Lammens'in, Premier Lig ekibinin teklifini kabul ettiği bilgisi verildi.

MANCHESTER CITY'NIN HEDEFİ DONNARUMMA

Romano ayrıca haberinde "Manchester City ile herhangi bir görüşme yok çünkü onların hedefi, Ederson ayrılırsa Gigio Donnarumma." ifadeleri de yer aldı.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Haberin Devamı

Galatasaray, Ederson ile kişisel sartlarda anlaşmaya varsa da Manchester City'e yaptığı 12 milyon euroluk teklif kabul görmedi.

GUARDIOLA: BAZI ŞEYLER OLACAK

Son olarak sarı-kırmızılıların ilgilendiği Ederson ve Akanji hakkında konuşan Pep Guardiola, "Onlar bizim oyuncularımız ve neler olacağını göreceğiz. Sanırım bazı şeyler olacak ve göreceğiz" dedi.