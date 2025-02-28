Manchester United transferde gözünü kararttı: Victor Osimhen için dev takas masada!

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Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Manchester United, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

Kadroda büyük çaplı değişime gitmesi beklenen "Kırmızı Şeytanlar" forvet transferinde ilk hedef olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i belirledi.

Devre arasında da girişimleri olan ancak ne Napoli'yi ne de Osimhen'i ikna edebilen İngiliz devi, Napoli'nin kapısını bu kez çok konuşulacak bir takas teklifiyle çalacak.

HOJLUND + 40 MİLYON EURO!

Calciomercato'nun haberine göre; Manchester United, 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon Euro bonservis bedeli ve takas olarak da Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojlund'u teklif etmeye hazırlanıyor.

İtalya Serie A'da Atalanta formasıyla yaptığı çıkışın ardından iki sezon önce 70 milyon Euro (+10 milyon Euro bonus) karşılığında Manchester United'a transfer olan Rasmus Hojlund, İngiliz devinde bugüne dek çıktığı 77 maçta yalnızca 23 gol kaydederek hayal kırıklığı yaratmış durumda.

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Haberde Napoli'nin Hojlund'u Atalanta'da oynadığı dönemde transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı hatırlatılırken, o günden bu yana kulüpte teknik direktör ve sportif değişiklikleri olduğu, dolayısıyla Manchester United'ın bu teklifine nasıl yanıt verileceğinin henüz bilinmediği belirtiliyor.

VICTOR OSIMHEN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken takımına 25 gollük katkı (20 gol - 5 asist) verdi.