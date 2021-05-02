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GeriFutbol Manchester United taraftarları Old Trafford'u bastı! Liverpool maçı ertelendi
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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Manchester United taraftarları Old Trafford'u bastı! Liverpool maçı ertelendi

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Manchester United taraftarları Old Trafford'u bastı! Liverpool maçı ertelendi

Manchester United taraftarları, kulüp sahiplerinin Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını protesto etmek için stadın kapılarını kırıp Old Trafford'a girdi. Manchester United - Liverpool maçı, taraftar protestoları sebebiyle ileri bir saate alındı.

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  • Manchester United taraftarları, Old Trafford Stadına girerek sahayı işgal etti
  • Manchester United taraftarları, Old Trafford Stadına girerek sahayı işgal etti
  • Manchester United taraftarları, Old Trafford Stadına girerek sahayı işgal etti
  • Manchester United taraftarları, Old Trafford Stadına girerek sahayı işgal etti
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Glazer ailesine karşı uzun süredir devam eden öfke, United'ı Avrupa Süper Ligi'ne sokma girişiminin ardından taştı.

Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu.

Meşaleler yakan taraftarlar Glazer ailesine yönelik olarak "Kulübümüzden defol" sloganları atarken bir grup taraftar ise stat içine girdi.

Bu olayların üzerine Manchester United-Liverpool maçı, ileri bir saate ertelendi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, stat dışında bulunan taraftarların gösteriye devam ettiği ve takım kafilerinin henüz stada giriş yapmadığı ifade edildi.

Manchester United taraftarları Old Traffordu bastı Liverpool maçı ertelendi

Manchester United taraftarları Old Traffordu bastı Liverpool maçı ertelendi

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