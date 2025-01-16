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Manchester United-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig maçı canlı yayın izle!

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#Manchester United#Southampton#Premier Lig
Manchester United-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Premier Lig maçı canlı yayın izle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 17:06

Manchester United-Southampton, Premier Lig 21. haftada karşı karşıya geliyor. Manchester United, oynadığı son 4 maçta sahadan eli boş döndü. Rakibi karşısında 3 puanla dönmek istiyor. Southampton ise ligde son sırada yer alıyor. Peki Manchester United Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Premier Lig maçı canlı yayın bilgisi...

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İngiltere Premier Lig 21. haftada heyecan devam ediyor. Ligde son sırada yer alan Southampton bu defa sahadan puanla dönmek istiyor. Manchester United ise dört maçlık galibiyet hasretini bugünkü maçta sonlandırmak ve sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Manchester United-Southampton maçı canlı yayın kanalı...

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ve Southampton, Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen karşılaşma bugün saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Manchester United#Southampton#Premier Lig

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