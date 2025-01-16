Manchester United-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig maçı canlı yayın izle!

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İngiltere Premier Lig 21. haftada heyecan devam ediyor. Ligde son sırada yer alan Southampton bu defa sahadan puanla dönmek istiyor. Manchester United ise dört maçlık galibiyet hasretini bugünkü maçta sonlandırmak ve sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Manchester United-Southampton maçı canlı yayın kanalı...

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ve Southampton, Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen karşılaşma bugün saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.