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Manchester United, son dakikada güldü! Leicester City karşısında turladı

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#Manchester United#Leicester City#F.A Cup
Manchester United, son dakikada güldü Leicester City karşısında turladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 00:59

İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester United, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Leicester City'i 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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Manchester United ile Leicester City İngiltere FA Cup 4. turunda karşı karşıya geldi.

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede ikinci devrede bulduğu gollerle Leicester City'i 2-1 mağlup etti.

Amorim ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Zirkzee ve 90+3. dakikada Harry Maguire getirdi. Konuk ekibe ise Bobby Cordova-Reid'in golü yeterli olmadı.

Öte yandan milli kalecimiz Altay Bayındır, sakatlığından kaynaklı kadroda yer almadı.

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#Manchester United#Leicester City#F.A Cup

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