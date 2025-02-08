Manchester United, son dakikada güldü! Leicester City karşısında turladı

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Manchester United ile Leicester City İngiltere FA Cup 4. turunda karşı karşıya geldi.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede ikinci devrede bulduğu gollerle Leicester City'i 2-1 mağlup etti.
Amorim ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Zirkzee ve 90+3. dakikada Harry Maguire getirdi. Konuk ekibe ise Bobby Cordova-Reid'in golü yeterli olmadı.
Öte yandan milli kalecimiz Altay Bayındır, sakatlığından kaynaklı kadroda yer almadı.