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GeriFutbol Manchester United, Scott McTominay'ın sözleşmesini uzattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Manchester United, Scott McTominay'ın sözleşmesini uzattı

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Manchester United, Scott McTominay'ın sözleşmesini uzattı
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 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, orta saha oyuncusu Scott McTominay ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 23 yaşındaki İskoç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2016-17 sezonundan bu yana tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 75 maça çıkan McTominay, 7 gol attı.
Genç futbolcu, İskoçya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma şansı buldu.

Manchester United, Scott McTominayın sözleşmesini uzattı

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