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GeriFutbol Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2 golle geçti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 01:21 | Son Güncelleme:

Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2 golle geçti

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Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2 golle geçti
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İngiltere Premier Lig 17. hafta karşılaşmasında Manchester United, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa'ya karşı Anthony Martial'ın 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı:1-0

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Aston Villa, 58. dakikada Bertrand Traoren'in attığı golle eşitliği sağladı:1-1

Ev sahibi takım, 61. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 2 maç eksiği bulunan Manchester United puanını 30'a yükseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldı

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