Manchester United, Ruben Amorim'i resmen açıkladı! Sporting'e altın çağını yaşattı...

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erik ten Hag ile yollar ayrılmıştı.

Hollandalı çalıştırıcının ayrılığı sonrasında göreve geçici olarak Ruud van Nistelrooy getirilmişti.

İngiliz ekibi, ten Hag sonrası teknik direktörlük görevi için Ruben Amorim ile anlaşıldığını resmen duyurdu.

Manchester United'ın açıklamasında Portekizli çalıştırıcı ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ruben Amorim'in Manchester United'daki görevine 11 Kasım'da başlayacağı ve kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu ifade edildi.

11 MİLYON EURO ÖDENDİ

Öte yandan Sporting, Manchester United'ın Ruben Amorim için 11 milyon euro tazminat bedeli ödediğini açıkladı.

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MANU İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR

İngiltere Premier Lig'de 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Manchester United, 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

SPORTING'E OYNATTIĞI FUTBOL ALKIŞ ALDI

5 Mart 2020'den bu yana Sporting'i çalıştıran Ruben Amorim, Portekiz ekibiyle çıktığı 162 maçta 162 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 mağlubiyet almıştı. Amorim bu maçlarda 2.28 puan ortalaması yakalamıştı.

39 yaşındaki teknik direktörün Sporting'e oynattığı futbol, spor kamuoyunda büyük beğeni toplamıştı.

Sporting ile 2020/21 ve 2023/24 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Amorim, 2020/2021 - 2021/2022 sezonlarında ise Lig Kupası'nı kazanmıştı. Genç hoca ayrıca 2021/2022 Portekiz Süper Kupası'nı da kazanmıştı.

LİGDE LİDER, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIPSIZ

Ruben Amorim'in Sporting'i, Portekiz Ligi'nde geride kalan 9 haftayı 9 galibiyetle kapattı ve 27 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 haftada 2 galibiyet - 1 beraberlik alan Sporting, 7 puanla 8. sırada yer buldu.