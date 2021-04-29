Manchester United Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yarı final heyecanı!

Manchester United Roma maçı ile yarı final heyecanı devam ediyor. Bu karşılaşmadan galibiyet alan tarafında rövanşa büyük bir avantajla çıkacak olması dolayısıyla oldukça çekişmeli geçmesi beklenen Manchester United Roma maçı ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Manchester United Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER UNİTED ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final mücadelesinde Manchester United Roma'yı konuk edecek. 29 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.



İspanya'nın Villarreal takımı ise La Ceramica'da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak.



Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.



26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.