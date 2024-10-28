Manchester United resmen açıkladı: Erik ten Hag dönemi sona erdi!

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında West Ham'a konuk olan Manchester United, rakibine 2-1 mağlup olmuş ve bu sezonki 4. yenilgisini almıştı.

Bu skorla birlikte ligde 14. sıraya kadar gerileyen Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik ten Hag hedef tahtasına konmuştu. Manchester United taraftarları, deneyimli hocanın ayrılığı için sosyal medyada binlerce paylaşım yapmıştı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Son dönemde alınan kötü sonuçların ardından beklenen oldu ve Manchester United, Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Erik Ten Hag, Manchester United'ın teknik direktörlüğünden ayrıldı. 2022'de göreve gelen Ten Hag, kulübümüz ile birlikte 2022'de Carabao Cup, 2023'te ise FA Cup sevinci yaşadı. Kendisine formamız adına yaptığı her şey için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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Erik ten Hag'ın ayrılığı sonrasında ise takımın başında geçici olarak Ruud van Nistelrooy'un görev alacağı belirtildi.

Manchester United'ın başında 184 maça çıkan 54 yaşındaki teknik adam, 72 galibiyet - 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet alarak 1.84 puan ortalaması tutturdu.

FENERBAHÇE İLE BERABERE KALDI

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Manchester United, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve Avrupa'da galibiyetle tanışamamıştı.

NAGELSMANN İDDİALARI

Öte yandan İngiliz basınına göre Manchester United Yönetimi, Alman çalıştırıcı Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirmek istiyor. Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 37 yaşındaki çalıştırıcı için gelecek günlerde adım atılmasının beklendiği kaydedildi.