Manchester United-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi rövanş mücadelesi!

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Manchester United - Real Sociedad maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde üst tura yükselen ekipler karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Sporseverler kritik maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak.

Manchester United, bu akşam İspanya ekibi Real Sociedad'ı konuk edecek. Saat 23.00'te başlayacak müsabaka Tabii Spor ekranları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.