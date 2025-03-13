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Manchester United-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi rövanş mücadelesi!

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#Manchester United#Real Sociedad#UEFA Avrupa Ligi
Manchester United-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Avrupa Ligi rövanş mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:26

Manchester United ve Real Sociedad, rövanş maçında karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanç maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda çeyrek finalde mücadele edecek ekipler de belli olacak. İki ekibin ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. Şimdi gözler rövanş maçında. Peki Manchester United-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Manchester United - Real Sociedad maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde üst tura yükselen ekipler karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Sporseverler kritik maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak.

Manchester United, bu akşam İspanya ekibi Real Sociedad'ı konuk edecek. Saat 23.00'te başlayacak müsabaka Tabii Spor ekranları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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#Manchester United#Real Sociedad#UEFA Avrupa Ligi

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