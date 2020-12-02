Manchester United PSG maçı ile mücadele devam ediyor. Dünya çapında milyonlarca kişinin merakla takip edeceği karşılaşmada Solksjaer ve Tuchel'in taktik mücadelesi de önem arz edecek. Peki, Manchester United PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MANCHESTER UNİTED PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. Hafta mücadelesinde Manchester United, PSG'yi konuk edecek. 2 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Premier Lig'de son durum



Liderlik koltuğunda oturan Tottenham'ın Chelsea'ye konuk olduğu Londra derbisi, 0-0 sonuçlandı.

Son şampiyon Liverpool, 90 3'üncü dakikada yediği golle Brighton deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2, Manchester City ise Burnley'i 5-0 yendi.

Leicester City-Fulham ve West Ham United-Aston Villa maçlarıyla tamamlanacak Premier Lig'in 10. haftasında 21 puana ulaşan Tottenham, averajla zirvede yer alıyor. Tottenham'ı, aynı puana sahip Liverpool, 19 puanlı Chelsea ve 18 puanlı Leicester City izledi.

Ligue 1'de son durum



Geçen hafta 8 maçlık galibiyet serisi biten son 3 yılın şampiyonu PSG, bu hafta da Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk olduğu Saint-Etienne ile 1-1 berabere kalan Lille, PSG'nin puan kaybından yararlanamadı.

Olympique Lyon, Reims'i, Monaco da Nimes'i 3-0 mağlup etti.

Montpellier, Lorient'ı 1-0, Olympique Marsilya ise Nantes'ı 3-1 yendi.

Ligue 1'de 12. haftanın ardından puanını 25'e çıkaran PSG, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Lille, Olympique Lyon, Monaco ve Montpellier 23, iki maç eksiği bulunan Olympique Marsilya ise 21 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.