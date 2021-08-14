Manchester United, Premier Lig'de yeni sezonu 8 eksikle açıyor! Leeds United'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MANCHESTER UNITED

- Geçen sezon Premier Lig'i ikinci sırada bitiren ve Avrupa Ligi'nde final oynayan Manchester United, yeni sezon öncesi kadrosunu Jadon Sancho ve Raphael Varane ile güçlendirdi.

- Dean Henderson, Alex Telles, Phil Jones sakatlığı devam eden isimler. Jesse Lingard koronavirüs karantinasında. Marcus Rashford ameliyat oldu, Edinson Cavani ve Eric Bailly tatilden geç döndüğü için maç kondisyonu yeterli değil.

- TD Ole Gunnar Solskjaer'in açılış maçında Sancho'yu kenardan getirmesi bekleniyor. Sağ kanatta Mason Greenwood izleyeceğiz. Varane'la ilgili de resmi imzalar henüz atılmadığı için karşılaşmada forma giyemeyecek.

- Hücum merkezinde Anthony Martial, sol kanatta Paul Pogba görebiliriz. "10 numara" pozisyonunda Bruno Fernandes görev yapacak.

LEEDS UNITED

- Marcelo Bielsa yönetiminde ilk Premier Lig sezonunu dokuzuncu sırada tamamlayan Leeds United, geçtiğimiz günlerde Arjantinli teknik adamla sözleşme yenilediklerini açıklamıştı.

- Sol kanattan Ezgjan Alioski'yi kadroda tutamadılar, 25-30 milyon euro civarında bir parayı gözden çıkartıp Jack Harrison'la Junior Firpo'yu kadroya kattılar. Harrison kiralık olarak geçirdiği geçen sezonu 16 gol katkısı (8 gol - 8 asist) yaparak noktalamıştı.

- As stoper Diego Llorente ve orta saha alternatiflerinden Adam Forshaw sakat. Jamie Shackleton'ın durumu maç saati netlik kazanacak.

- Bielsa'nın Kalvin Phillips'ı merkeze koyduğu, yanında Stuart Dallas ve Rodrigo Moreno ile oynadığı orta saha düzenini izleyeceğiz.

- En ilerde Patrick Bamford olacak, kanat desteğini soldan yine Harrison verecek. Sağda ise Raphinha forma giyecek.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın hazırlık döneminde oynadığı 4 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Leeds United'ın hazırlık döneminde oynadığı 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" oldu.

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