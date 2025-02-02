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Manchester United, Patrick Dorgu'yu kadrosuna kattı

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Transfer#Manchester United
Manchester United, Patrick Dorguyu kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 16:26

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu renklerine bağladı.

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Manchester United, Lecce'nin Danimarkalı sol beki Patrick Dorgu'yu renklerine bağladı.

"Kırmızı Şeytanlar", 20 yaşındaki sol bek ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslar dahil edildiğinde yaklaşık 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Lecce altyapısında yetişen Nijerya asıllı genç futbolcu, 2023'te A takıma yükseldi. Takımıyla 57 maça çıkıp 5 kez rakip fileleri havalandıran Dorgu, Danimarka Milli Takımı'nda ise 4 defa görev aldı ve bir gol kaydetti.

Manchester United, Patrick Dorguyu kadrosuna kattı

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#Premier Lig#Transfer#Manchester United

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