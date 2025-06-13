Manchester United, Osimhen için yeniden devrede!

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Galatasaray'ın kararını beklediği Victor Osimhen için Manchester United’ın yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Premier Lig devi, Nijeryalı yıldız için Napoli’nin kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.
Osimhen’in Al Hilal’den gelen 45 milyon Euro’luk teklifi reddetmesinin Kırmızı Şeytanlar’ı tekrar harekete geçirdiği belirtilirken transfer için takasta Napoli’ye Joshua Zirkzee’nin teklif edileceği ifade edildi.