×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester United, Osimhen için yeniden devrede!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Manchester United
Manchester United, Osimhen için yeniden devrede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 07:00

Al Hilal'i reddetti, M.United harekete geçti.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın kararını beklediği Victor Osimhen için Manchester United’ın yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Premier Lig devi, Nijeryalı yıldız için Napoli’nin kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

Osimhen’in Al Hilal’den gelen 45 milyon Euro’luk teklifi reddetmesinin Kırmızı Şeytanlar’ı tekrar harekete geçirdiği belirtilirken transfer için takasta Napoli’ye Joshua Zirkzee’nin teklif edileceği ifade edildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Leroy Sanenin maliyetini açıkladıGalatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Osimhen#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!