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GeriFutbol Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı!

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Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Çin kulübü Şanghay Shenhua'dan kiraladığı Odion Ighalo'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs 2020'de biten sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Ara transfer döneminde Manchester United'a katılan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti.

 

Manchester United, Odion Ighalonun kiralık sözleşmesini uzattı

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