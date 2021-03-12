Manchester United - Milan maçında akılalmaz pozisyon! Harry Maguire inanılmazı kaçırdı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile Milan karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk takım Milan'ın ilk yarıda bulduğu iki gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan 18 yaşındaki Amad Diallo Traore, 50. dakikada sahne aldı ve Manchester United'ı öne geçirdi. Son sözü 90+2. dakikada Simon Kjaer söyledi ve Manchester United ile Milan 1-1 berabere kaldı.

KAÇIRDIĞI GOL GECEYE DAMGA VURDU

Manchester United forması giyen Harry Maguire, Milan karşısında 38. dakikasında yeşil sahalarda ender görülecek bir gol kaçırdı. Kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan deneyim savunmacı, müsait pozisyonda toğu ağlara gönderemedi.

Topu bir anda önünde bulan Harry Maguire, boş kaleyle arasında santimetreler olmasına rağmen istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak direkten döndü.





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