Manchester United Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester United Milan maçı UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki köklü kulüp için büyük önem arz ediyor. Kariyerleri boyunca 13 kez karşı karşıya gelen Manchester United ve Milan, bu karşılaşmalardan 5'er galibiyet elde etti. Peki, çeyrek final aşaması için son derece büyük bir öneme sahip olan Manchester United Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Manchester United Milan maçı futbolseverlerin yakın takibinde yer alacak. Geçtiğimiz yıllarda karşılaştıkları son 2 hazırlık mücadelesinde sahadan beraberlikle ayrılan Manchester United ve Milan, bu karşılaşmada galibiyet için ellerinden geleni sahaya yansıtmaya çabalayacak. Peki, Manchester United Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
MANCHESTER UNİTED MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Manchester United, Milan'ı konuk edecek. 11 Mart Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalında canlı izlenebilecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları bugün yapılacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)
20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)
23.00 ?Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 ?Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)