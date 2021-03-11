Manchester United Milan maçı futbolseverlerin yakın takibinde yer alacak. Geçtiğimiz yıllarda karşılaştıkları son 2 hazırlık mücadelesinde sahadan beraberlikle ayrılan Manchester United ve Milan, bu karşılaşmada galibiyet için ellerinden geleni sahaya yansıtmaya çabalayacak. Peki, Manchester United Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MANCHESTER UNİTED MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Manchester United, Milan'ı konuk edecek. 11 Mart Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalında canlı izlenebilecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları bugün yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)

20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)

23.00 ?Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 ?Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)