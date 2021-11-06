Canlı Anlatım: Manchester - United Manchester City

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geliyor.
Old Trafford'da oynanan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalıyor. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Bennett üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones.
Saat 15.30'dan itibaren S Sport ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım servisi farkıyla anbean takip edebiirsiniz.
CANLI SKOR: MANCHESTER UNITED 0-2 MANCHESTER CITY
7' E. Bailly (k.k)
45' Bernardo Silva
İlk yarı oynanıyor...