Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere'de kupa derbisi heyecanı

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İngiltere Ligi'nin iki büyük takımını karşı karşıya getirecek olan Manchester United Manchester City maçı, Dünya genelinde yakından takip edilecek. Peki, Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester United Manchester City maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bulunmuyor.