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Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere'de kupa derbisi heyecanı

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#Manchester United#Manchester City#Derbi
Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İngilterede kupa derbisi heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 15:20

Manchester United Manchester City maçı ile derbi heyecanı ekranlara gelecek. Kariyerindeki 184'üncü mücadelesine çıkacak olan iki takım, heyecan verici mücadeleyi futbolseverlerle buluşturacak. İngiltere Community Shield kapsamında karşı karşıya gelecek olan iki takım, bu mücadelenin ardından ise lig maratonuna merhaba diyecek. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylı bilgiler

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İngiltere Ligi'nin iki büyük takımını karşı karşıya getirecek olan Manchester United Manchester City maçı, Dünya genelinde yakından takip edilecek. Peki, Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Manchester United Manchester City maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bulunmuyor.

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#Manchester United#Manchester City#Derbi

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