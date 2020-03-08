Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Derbi günü!

İngiltere Premier Lig'de derbi mücadelesine tanık edecek olan Manchester United Manchester City maçı, ocak ayında oynanan kupa maçının da rövanşı niteliğinde olacak. Ocak ayında 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 mağlup olan Manchester City, bu maçtan galibiyetle ayrılmak için sahada olacak. Peki, Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 29. Hafta mücadelesinde Manchester United, Manchester City'i konuk edecek. 8 Mart Pazar günü saat 19.30'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.



Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.



Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020'yi de kaçıracağı açıklandı.



İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.



EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.

Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

LİVERPOOL EVİNDE KAZANDI

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.



Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan ve geçen hafta ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool, 29. haftanın açılış maçında Bournemouth'u ağırladı.



Konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson ile öne geçse de Liverpool, 25. dakikada Muhammed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Puanını 82'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth 27 puanda kaldı.