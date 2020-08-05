Manchester United'ın Avrupa kupaları tarihinde mağlubiyet almadan en fazla rakip olduğu ülke takımları Avusturya temsilcileri.

Son yedi Avrupa Ligi maçının sadece birini kaybeden LASK, tek mağlubiyetini son karşılaşmada Manchester United'dan aldı. Manchester United, Avrupa Ligi'nde en son şampiyon olduğu 2016/17'de çeyrek final oynamıştı.

Manchester United, Avrupa kupaları tarihinde çift ayaklı eleme turlarındaki en farklı galibiyetini 1956/57 sezonunda Anderlecht karşısında almıştı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla oyuncu kullanan takım Manchester United.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla gol atan Manchester United oyuncusu olan Mason Greenwood, çektiği sekiz isabetli şutun beşinde fileleri bulmayı başardı.

Manchester United LASK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester United LASK maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.