Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.

Manchester United ile Kopenhag, daha önce sadece 2006/07 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşmiş ve taraflar iç saha maçlarında birer galibiyet almıştı. Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı 10 maçın sadece birini kazanabilen Kopenhag, tek galibiyetini Manchester United karşısında aldı.

Alex Ferguson'un takımdan ayrıldığı 2013'ten bu yana Avrupa kupalarında sadece bir kez yarı finale yükselen Manchester United, bunu en son başardığı 2016/17 Avrupa Ligi sezonunda şampiyon olmuştu. Avrupa kupaları tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Kopenhag, yarı final mücedelesi veren ikinci Danimarka takımı olmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı dokuz karşılaşmada yedi gole doğrudan katkı sağlayan United orta sahası Juan Mata, diğer 26 resi maçta sadece üç golde pay sahibi olabildi.

Manchester United Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester United Kopenhag maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.