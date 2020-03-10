Manchester United, Jack Grealish'i istiyor

İngiliz gazetesi Mirror'un haberinde, İngiltere Premier Lig'de gösterdiği performansla büyük kulüplerin iştahını kabartan Jack Grealish için Manchester United'ın kasanın ağzını açacağını okurlarına aktardı.



Bu transferde United'ın sonuna kadar istekli olduğunu ve yıldız oyuncuyu Old Trafford'a getirmek için 70 milyon £ ödemeye hazırlanıldığı yazıldı. Futbolcunun sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma bedeli yok ve oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.



Jack Grealish 7 gol 6 asistlik bir performans sergilerken, takımının Cabbora cup finaline yükselmesinde de pay sahibi oldu.



